Опубликованы характеристики смартфона LG Q9

Компания LG готовит к выпуску новый смартфон под названием Q9. Девайс получит 6,1-дюймовый экран с разрешением 2280 на 1080 пикселей. Основой послужит процессор Snapdragon 821 и 4 Гбайт ОЗУ. Тыльную камеру оснастят оптикой на 16 МП. Селфи-камера на 8 МП установлена в вырезе, расположенном в верхней части экрана. За питание аккумулятора будет отвечать батарея емкостью 3500 мА.ч. Предусмотрены NFC-чип для бесконтактной оплаты, модуль геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС и симметричный порт USB-C. О стоимости новинки пока не сообщается.