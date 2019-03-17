Опубликованы качественные рендеры Huawei P30 и P30 Pro

2019-03-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P30; [70]
В сети появились качественные рендеры флагманских камерофонов Huawei P30 и P30 Pro, которые еще не были представлены официально. Ранее стало известно, что 3,5-мм разъем для наушников получит только младшая модель Huawei P30. Что до старшей модели, то недавно ее протестировали в бенчмарке Geekbench. Результат оказался предсказуемым – построенный на прошлогоднем фирменном чипсете Kirin 980 аппарат набрал 9670 баллов в многоядерном испытании. Для сравнения, Samsung Galaxy S10+ на платформе Exynos 9820 набирает 10360 баллов, а Xiaomi Mi 9 на Snapdragon 855 – 10896 баллов. Официальный анонс Huawei P30 и P30 Pro запланирован на 26 марта в Париже.


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