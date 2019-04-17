Опубликованы качественные рендеры Motorola P40

Индийский искатель утечек Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения смартфона Motorola P40, который еще не был представлен официально. Аппарат заключен в прозрачный чехол, который не мешает разглядеть дизайн устройства.

По предварительным данным, нас ждет 10-нанометровый 8-ядерный чипсет Samsung Exynos 9610 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой Mali-G72 MP3, версии на 3 ГБ + 32 ГБ, 4 ГБ+ 64 ГБ и 4 ГБ+ 128 ГБ оперативной и флеш-памяти, 6,2-дюймовый дисплей, сдвоенная основная камера на 48 Мп и 5 Мп, дисплей с круглым вырезом для фронтальной камеры разрешением 12 Мп, модуль NFC для бесконтактных платежей, а также аккумулятор на 3132 мАч. Аппарат войдет в программу Android One.