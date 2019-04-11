Опубликованы ночные фото с камеры Lenovo Z6 Pro

Компания Lenovo продолжает делиться подробностями о флагманском смартфоне Z6 Pro, который получит таинственную функцию Hyper Video. На этот раз китайский производитель опубликовал две фотографии, призванные показать возможности ночного режима камеры. Помимо ночных фото, камера сможет снимать с углом обзора 125 градусов и делать макрофото с расстояния 2,39 см, а максимальное разрешение фотографий составит 100 Мп. Последнее, правда, будет достигаться программным способом. Ранее Lenovo подтвердила использование топового чипсета Snapdragon 855. Официальный дебют запланирован на 23 апреля.