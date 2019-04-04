Опубликованы ночные фото с камеры смартфона Oppo Reno

Компания Oppo выпустила новую подборку фотографий, сделанных на камеру смартфона Oppo Reno. Если первые снимки демонстрировали возможности 10-кратного зума, то новые фото наглядно показывают, как камера справляется с ночной съемкой. Напомним, что старшая версия смартфона получит тройную камеру с 48-Мп главным датчиком и системой оптической стабилизации, а также топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855. Стандартная модель Oppo Reno будет построена на чипсете Qualcomm Snapdragon 710, а 10-кратного зума в её камере не будет. Официальный анонс смартфонов ожидается 10 апреля.