Опубликованы первые фото с 48-Мп камеры Umidigi S3 Pro

Создатели смартфона Umidigi S3 Pro опубликовали первые фото, сделанные на его основную камеру. Напомним, что в камере этой новинки используется 48-Мп датчик изображения Sony IMX586, как в недавних Huawei Nova 4 и Honor View 20. Любопытно, что разрешение снимков составляет от 4 до 20 Мп. Что до Umidigi S3 Pro, то он также оснащается платформой MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ флэш-памяти, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором на 5150 мАч, защитой от воды, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie.