Опубликованы первые фото с камеры Huawei P30 Pro

В сети появились фотографии, сделанные на камеру флагманского камерофона Huawei P30 Pro. Снимки были сделаны после вчерашней презентации в Париже. Напомним, что новинка Huawei уже заняла первое место в рейтинге камерофонов от авторитетного ресурса DxOMark. Huawei P30 Pro оснащается четверной камерой с 40-Мп модулем с апертурой f/1.6, ультраширокоугольным на 20 Мп с апертурой f/2.2, телефото на 8 Мп с апертурой f/3.4 и модулем ToF (Time-of-Flight) для замера глубины сцена и создания эффекта боке. Одной из её главных особенностей является 10-кратный гибридный зум и 5-кратный оптический зум.