Опубликованы первые фото с камеры Xiaomi Mi Play

Босс компании Xiaomi Лин Бин опубликовал фото, сделанные на новый бюджетный смартфон Mi Play. По словам Бина, местная система искусственного интеллекта помогает сделать снимки очень хорошего качества. По его мнению, во многих случаях кажется, что фото были сделаны на более продвинутое устройство. Передний и соответственно задний план размыты достаточно ровно, но мы все равно советуем дождаться независимых тестов камеры Mi Play, чтобы сделать выводы о ее возможностях.

Напомним, что Xiaomi Mi Play стал первым в мире смартфоном с 12-нанометровой платформой MediaTek Helio P35. Новинку также оснастили 5,84 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и максимальной контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой на 2 Мп и 12 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, портом microUSB, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели.