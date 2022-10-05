Опубликованы первые примеры 200-Мп фото с Xiaomi 12T Pro

Авторитетный информатор Ice Universe поделился первыми фотографиями, сделанными на 200-Мп основную камеру смартфона Xiaomi 12T Pro. Снимки сделаны в разных режимах и призваны показать преимущества сенсора высокого разрешения.

Напомним, что оцененный в 750 евро смартфон может похвастаться тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик оптического формата размером 1/1,22 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 20-Мп фронтальной камерой, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К (2712:1220 точек), адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой Adaptive HDR, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и стереодинамиками Harman Kardon.

Смартфон Oppo A97 5G показали на рендерах…
Авторитетный информатор Эван Бласс поделился новыми изображениями смартфона Oppo A97 5G, который еще не б…
Смартфон TD Tech P50 Pro показали на фото…
Сетевые источники опубликовали фотографию смартфона TD Tech P50 Pro, который представляет собой почти пол…
Как выбрать стилус для смартфона Samsung…
Можно с уверенностью сказать, что в последнее время …
Флагман iQOO 10 Pro дебютирует 19 июля…
Подтверждена дата запуска флагманского смартфона iQOO 10 Pro. Он станет первым устройством на рынке, полу…
Смартфон Motorola Moto G72 показали на рендере…
Сетевые инсайдеры поделились качественным изображением и подробностями о смартфоне Motorola Moto G72, офи…
Как подобрать чехол для Samsung Galaxy S21 Ultra…
В интернете пользователи часто спорят о том, стоит ли покупать …
Samsung Galaxy Z Flip 4 провалил тест на прочность…
Недавно мы писали о том, что как складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold4 успешно прошел знаменитый тест …
Смартфон ZTE Blade V40s оценен в 180 долларов …
Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Blade V40s, которая основана на 12-нанометровой 8-я…
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
Обзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежиОбзор Infinix Note 11. Яркий экран и бесконтактные платежи
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor