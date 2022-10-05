Опубликованы первые примеры 200-Мп фото с Xiaomi 12T Pro

Авторитетный информатор Ice Universe поделился первыми фотографиями, сделанными на 200-Мп основную камеру смартфона Xiaomi 12T Pro. Снимки сделаны в разных режимах и призваны показать преимущества сенсора высокого разрешения.

Напомним, что оцененный в 750 евро смартфон может похвастаться тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик оптического формата размером 1/1,22 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 20-Мп фронтальной камерой, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К (2712:1220 точек), адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой Adaptive HDR, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и стереодинамиками Harman Kardon.