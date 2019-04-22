Опубликованы предполагаемые формы-заготовки Apple iPhone 11 и iPhone 11 Max

В сети появились, как утверждается, изображения формы, которые будут использоваться для изготовления чехлов сторонними производителями для смартфонов iPhone 11 и iPhone 11 Max. Речь идет о смартфонах с 5,8- и 6,5-дюймовыми экранами. На задней панели у обоих расположился квадратный блок для основной камеры из трех датчиков.

И iPhone 11, и iPhone 11 Max должны соответствовать сертификату IP68. Это означает, что пара защищена от пыли и может быть погружена на глубину почти 5 футов воды на 30 минут. Текущая модель iPhone XR имеет класс защиты IP67, что означает, что она также защищена от пыли и может быть погружена в воду чуть более чем на 3 фута на срок до получаса. Новые модели iPhone должны продолжать следовать традициям и будут представлены в сентябре этого года.