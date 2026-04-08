Опубликованы пресс-фото REDMI K90 Max

Компания Xiaomi опубликовала официальные изображения смартфона REDMI K90 Max, который еще не был представлен официально. Аппарат демонстрируется в серебристой расцветке. Отметим алюминиевую рамку корпуса, очень тонкие рамки вокруг экрана и блок основной камеры с двумя модулями и перфорацией активной системы охлаждения. Ранее производитель подтвердил наличие увеличенного на 6% в сравнении с предшественником вентилятора с вертикальным забором воздуха и наклонными лопастями. Утверждается, что данная система охлаждения сможет похвастаться воздушным потоком до 0,42 CFM, а это на 30% больше, чем у конкурентов. Остальные характеристики смартфона пока не раскрываются.