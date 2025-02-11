Опубликованы пресс-рендеры Oppo Watch X2

Компания OPPO официально подтвердила намерение выпустить умные часы Watch X2 уже 20 февраля. Мероприятие пройдет в Китае. Также производитель опубликовал официальные изображения грядущей новинки, раскрывающие её дизайн. Здесь обращает на себя внимание титановый безель, а также черная, синяя и серебристая расцветки.

По предварительным данным, часы оснастят 46-мм корпусом, OLED-дисплеем, поддержкой eSIM, батареей ёмкостью 648 мАч, поддержкой зарядки мощностью 10 ВТ, модулями GPS и NFC, водонепроницаемостью на уровне 5 ATM и защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68.