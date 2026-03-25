Опубликованы примеры фото на основную камеру OnePlus 15T

В сети появились живые фотографии представленного вчера компактного флагмана OnePlus 15T, которые позволяют оценить его дизайн. Также были опубликованы примеры фотографий, сделанных на основную камеру. Напомним, что по сравнению с предыдущим поколением новинка существенно подорожала – эквивалент 625 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ памяти.

Смартфон имеет в своем оснащении батарею ёмкостью 7500 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт, 6,32-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 3600 нит, 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5, оперативную память LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 50 Мп (3,5-кратный оптический зум), защиту от воды и пыли по стандартам IP69K, а также корпус толщиной 8,35 мм и ОС Android 16 с оболочкой ColorOS 16.