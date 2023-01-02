Опубликованы примеры фото с камеры смартфона Redmi 12C

Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал примеры фотографий, сделанных на представленный недавно бюджетный смартфон Redmi 12C. Оцененная от 100 долларов новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, оперативной памятью LPDDR4x, флеш-памятью eMMC 5.1, 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1650:720 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, поддержкой Bluetooth 5.1, сканером отпечатков пальцев, толщиной 8,77 мм, массой 192 г, предустановленной ОС Android 12 с прошивкой MIUI 13.

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