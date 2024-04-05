Опубликованы рендеры Motorola Edge 50 Fusion

Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал официальные изображения и поделился новыми подробностями о смартфоне Motorola Edge 50 Fusion, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит защиту от воды, 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения, голубую, розовую и синюю расцветки, 6,7-дюймовый POLED-экран, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт, 256 ГБ флеш-памяти и 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Также Motorola готовит к выходу топовую модель Edge 50 Ultra, главной особенностью которой станет тыльная камера с перископным модулем.