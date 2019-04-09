Опубликованы рендеры смартфона Honor 20 Lite

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфона Honor 20 Lite, который будет представлен 17 апреля. Предположительно, перед нами переименованный Honor 10i, который уже продается в России. В некоторых странах смартфон может выйти под названием Honor 20i. Устройству прочат фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную камеру на 2, 8 и 24 Мп, 6,2-дюймовый дисплей, фирменный чипсет Kirin 710, 4-6 ГБ оперативной памяти и 64-128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3400 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie.