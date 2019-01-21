Опубликованы рендеры смартфона Sony Xperia N1 за $1030

В сети появились рендеры смартфона Sony Xperia N1, который еще не был представлен официально. Судя по изображениям, аппарат получит дизайн без вырезов и с довольно тонкой верхней рамкой, в которой будут расположены фронтальная камера, вырез громкоговорителя и датчики. Устройству прочат 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 4К, соотношением сторон 21:9 и поддержкой расширенного динамического диапазона, 48 Мп датчик изображения Sony IMX664, 40 Мп датчик изображения Sony IMX500, топовый чипсет Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, защиту IP68 и предустановленную ОС Android 9.0 Pie. Цена смартфона составит 1030 долларов.