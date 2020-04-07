Опубликованы схематичные рендеры iPhone 12 Pro

Сетевые источники поделились схематическими рендерами флагманских смартфонов iPhone 12 Pro или 12 Pro Max, которые будут представлены этой осенью. Судя по рендерам, устройства получат тройные основные камеры с лидаром, уменьшенный вырез и виджеты, появления которых ждут как раз в iOS 14. Ранее сообщалось, что Apple готовит к выходу аж четыре новых iPhone: с экранами на 5,4-дюйма (условный iPhone SE 2), 6,1-дюйма (модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro) и 6,7-дюйма (iPhone 12 Pro Max). При этом смартфоны должны получать фирменную платформу Apple A14 с поддержкой 5G, алюминиевые каркасы в младших моделях и из нержавеющей стали в старших.