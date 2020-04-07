Опубликованы схематичные рендеры iPhone 12 Pro

2020-04-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone 12 Pro; [89]
Сетевые источники поделились схематическими рендерами флагманских смартфонов iPhone 12 Pro или 12 Pro Max, которые будут представлены этой осенью. Судя по рендерам, устройства получат тройные основные камеры с лидаром, уменьшенный вырез и виджеты, появления которых ждут как раз в iOS 14. Ранее сообщалось, что Apple готовит к выходу аж четыре новых iPhone: с экранами на 5,4-дюйма (условный iPhone SE 2), 6,1-дюйма (модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro) и 6,7-дюйма (iPhone 12 Pro Max). При этом смартфоны должны получать фирменную платформу Apple A14 с поддержкой 5G, алюминиевые каркасы в младших моделях и из нержавеющей стали в старших.


Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro
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