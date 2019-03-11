Опубликованы технические характеристики будущего смартфона Lenovo L38082

Компания Lenovo готовит к выпуску смартфон с 6,2-дюймовым экраном, тройной камерой, аккумулятором на 3200 мА.ч и ОС 9-ой версии (Pie) Android. Аппарат имеет кодовое имя L38082. Разрешение составит девайса составит 1520 на 720 пикселей. За производительность устройства будет отвечать 8-ядерный мобильный чипсет и 2/3/6 Гбайт ОЗУ. Камера для селфи-снимков оборудована сенсором на 8 МП. Приобрести новинку можно будет в черном, белом, сером, красном, синем, фиолетовом, серебряном и золотом цветовом исполнении.