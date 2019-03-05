Опубликованы технические характеристики производительного смартфона Honor 20

К выходу готовится мощный смартфон Honor 20 с тройной камерой и аккумулятором на 3650 мА.ч. Аппарат оборудован 6,1-дюймовым экраном FHD+ OLED с разрешением 2340 на 1080 точек. В основе устройства ляжет процессор Kirin 980 и 6/8 Гбайт ОЗУ. Во фронтальной части расположится камера на основе 32-мегапиксельного датчика. Гаджет поставляется с операционной системой Android 9.0 (Pie). Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, приемник GPS и модуль NFC. Дебют новинки может состояться уже в текущем месяце. Стоимость составит от 450 долларов.