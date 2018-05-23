Опубликованы технические характеристики смартфона Moto Z3 Play

2018-05-23, Автор - Татьяна Шмелева; [69]
Раскрыты характеристики смартфона Moto Z3 Play с комплектами Moto Mods. Гаджет получит 6-дюймовый экран с разрешением 2160 * 1080 точек. В основе ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 636, который объединяет восемь ядер Qualcomm Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Qualcomm Adreno 509. В тыльной части расположится сдвоенная 12-мегапиксельная камера с возможностью получения качественных изображений в условиях слабой освещённости. Разрешение фронтальной камеры — 8 млн пикселей. Емкость аккумулятора равна 3000 мА.ч. О стоимости устройства пока не сообщается.


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