Опубликованы живые фото смартфона-слайдера Lenovo Z5 Pro

В сети появились живые фотографии смартфона-слайдера Lenovo Z5 Pro, который был представлен несколько часов назад. Напомним, что новинку оснастили выдвижным блоком фронтальной камеры на 16 Мп и 8 Мп, 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, который занимает 95,06% площади передней панели, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на основе 24 Мп датчика IMX576 и вспомогательного сенсора IMX519, аккумулятором на 3350 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт, адаптером NFC, портом USB-C, аудиочипом NXP и поддержкой Dolby Atmos, а также предустановленной Android 8.1 с интерфейсной надстройкой ZUI 10. Толщина смартфона составляет 9,3 мм. Смартфон уже продается в Китае по цене 290 и 330 долларов, соответственно.