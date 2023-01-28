Опубликовано 200-Мп фото на Samsung Galaxy S23 Ultra

Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал фрагменты трех фотографий, сделанных на флагманский камерофон Samsung Galaxy S23 Ultra. Снимки были выполнены в режимах 12 Мп, 50 Мп и 200 Мп. Отмечается, что одна и та же часть снимка была увеличена в 8 раз, чтобы продемонстрировать разницу в детализации. Очевидно, что фотография в режиме 200 Мп имеет лучшую детализацию.

Напомним, что аппарат оснастят основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (трёхкратный оптический зум) и 10 Мп (перископный модуль с 10-кратным оптическим зумом). Официальная презентация Samsung Galaxy S23 Ultra запланирована на 1 февраля.