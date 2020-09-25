Опубликовано фото работающего Huawei Mate 40 Pro

Сетевые источники опубликовали фотографии работающего флагмана Huawei Mate 40 Pro, который еще не был представлен официально. Как это обычно бывает, аппарат засветился в метро. Отметим изогнутый по краям дисплей, сдвоенную селфи-камеру и кнопки на правой грани устройства.

По предварительным данным, Mate 40 Pro получит многомодульную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 80 Мп, перископным модулем с 55-кратным зумом и времяпролетной ToF-камерой, 5-нанометровую топовую платформу Kirin, поддержку мобильных сетей пятого поколения и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
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