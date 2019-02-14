Опубликовано первое фото с камеры Xiaomi Mi 9

Ван Чуань, соучредитель Xiaomi Group и президент китайского подразделения компании, опубликовал фотографии, сделанные на основную камеру смартфона Xiaomi Mi 9. Разрешение оригинальных снимков составляет 36 Мп, а их размер – около 15 МБ. Остальные параметры фото (EXIF) не уточняются. Напомним, что слухи прочат китайскому флагману топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, тройную тыльную камеру, фронтальную камеру разрешением 24 Мп, 6,4 дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 3500 мАч, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Официальная презентация Xiaomi Mi 9 запланирована на 20 февраля.