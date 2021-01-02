Опубликовано первое фото с камеры смартфона iQOO 7

Компания iQOO опубликовала первое фото, сделанное на основную камеру еще не представленного официально смартфона iQOO 7. Как известно, аппарат получит 48-Мп тыльную камеру с датчиком изображения Sony IMX598 оптического формата 1/2 дюйма и размером пикселя 0,8 мкм, а также оптической стабилизацией изображения.

Ранее было объявлено, что смартфон получит быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.1, а также дисплей с кадровой частотой 120 Гц и разрешением FullHD +. Официальная презентация флагмана состоится уже 11 января 2021 года.