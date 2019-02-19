Опубликовано первое фото с квадрокамеры Huawei P30 Pro

Один из руководителей компании Huawei Ричард Ю опубликовал первую фотографию, снятую на еще не представленный официально камерофон Huawei P30 Pro. Самое интересное на снимке, это не луна, а не до конца замазанные водяные знаки. Очевидно, что они читаются как «HUAWEI P30 Pro и Leica QUAD CAMERA». Стало быть, четверная основная камера официально подтверждена. По слухам, Huawei P30 Pro получит новый 38-Мп датчик Sony IMX607. Еще два модуля получат перископный объектив для десятикратного оптического зума и ультраширокоугольную оптику, а четвертым модулем станет камера ToF. Официальный анонс новых камерофонов Huawei P30 и P30 Pro состоится 26 марта.