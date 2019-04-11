Опубликовано сравнительное фото Meizu 16s, Xiaomi Mi9, Samsung Galaxy S10+ и iPhone X

В сети появилось первое фото, сделанное на двойную камеру смартфона Meizu 16s, который еще не был представлен официально. Что примечательно, фото сравнивается со снимками, сделанными на камеры других флагманов – Xiaomi Mi 9, iPhone X и Samsung Galaxy S10+. Лучше всех в этой ночной истории оказался именно Meizu 16s, хотя логичнее всего было бы сравнить его с королем ночной съемки Huawei P30 Pro. Напомним, что смартфону прочат 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей, топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, как минимум 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 3540 мАч. Официальный анонс ожидается в ближайшее время.