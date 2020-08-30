Опубликовано видео распаковки Realme 7

В сети появилось видео распаковки смартфона Realme 7, презентация которого ожидается уже 3 сентября. Ролик в лишний подтверждает дизайн устройства и некоторые характеристики. Смартфон получит производительную платформу MediaTek Helio G95, вертикально ориентированную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Скорее всего, базовый вариант получит 6 ГБ оперативной памяти. Ориентировочная цена смартфона составляет 170 долларов.

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