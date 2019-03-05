Опубликовано живое фото смартфона Meizu Note 9

В сети появилось живые фото смартфона Note 9, официальный анонс которого состоится уже завтра. Если точнее, на снимке изображен блок основной камеры устройства. Двойная камера со вспышкой, вынесенные в левый верхний угол – все это мы видели у Redmi Note 7 Pro, конкурентом которого и призвана стать новинка Meizu.

Ниже можно ознакомиться с первым снимком, сделанным на главный 48 Мп модуль камеры. Причем разрешение фото составляет честные 48 Мп, в то время как 48-Мп камера Redmi Note 7 выдает 12-Мп снимки. Если верить данным EXIF, основной датчик работает в связке со светосильной оптикой с диафрагмой F/1,7.