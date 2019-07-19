Оригинальный Razer Phone наконец то получит Android Pie

Razer Phone 2 получил обновление Android 9 Pie еще в феврале. И спустя два года обновление наконец то поступает на смартфон первого поколения Razer Phone.

Официальный аккаунт Razer сообщил, что обновление Pie для Razer Phone станет доступно в ближайшие недели. К сожалению, более точный график не был опубликован, но это все еще первое подтверждение от компании, что она планирует выпустить прошлогоднюю версию Android для своего первого игрового телефона.

Обновление будет включать в себя свежее «Обновления безопасности Android». Razer благодарит своих поклонников за их поддержку и терпение. Прошло уже больше года с тех пор, как Razer отправил последнее обновление безопасности на свой первый смартфон.