Оригинальный вариант гаджета Vivo Y81

2018-08-19, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Vivo Y81; [56]
Дисплей смартфона имеет размер 6,2 дюйма, обеспечивая четкость изображения 1520 х 720 пикселей. Верхняя часть экрана имеет вырез для фронтальной камеры с оптикой на 5 МП. Разрешение тыльной камеры составляет 13 МП.Других изменений в новом девайсе не наблюдается. Электронная схема Vivo Y81 основана на мобильном процессоре MediaTek Helio P22. Арсенал памяти включает в себя энергонезависимый флэш-модуль на 32 ГБ и 3 ГБ «оперативки». При необходимости объем увеличивается при помощи карт microSD объемом 256 ГБ.Новинку оснастили сканером для отпечатков пальцев. Оригинальный вариант гаджета, вышедший в начале лета, был лишен этого полезного компонента.Стоимость смартфона составит 182 доллара.


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