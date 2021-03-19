Основные характеристики Motorola Moto G20

Ожидается, что в ближайшее время Motorola выпустит смартфон под названием Moto G20. Этот телефон появился в базе данных Geekbench и FCC, раскрывая некоторые его характеристики.

Предстоящий Motorola Moto G20 от бренда Lenovo - это бюджетный смартфон с номером модели XT2128. Согласно Geekbench устройство будет работать на процессоре UNISOC T7000 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Таинственный набор микросхем UNISOC T700 будет включать один кластер из восьми ядер с тактовой частотой 1,82 ГГц. Процессор будет оснащен графическим процессором ARM Mali-G52.

Новинка будет работать под управлением операционной системы Android 11. Motorola Moto G20 набирает около 1565 баллов, а также 4780 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Вариант смартфона Motorola Moto G20 4 ГБ + 64 ГБ в цвете Breeze Blue будет продаваться по цене 148,07 евро.
Комментарии и отзывы Motorola Moto G20
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