Основные характеристики Realme Smart TV 4K

Компания Realme уже подтвердила о запуске своего Smart TV 4K в Индии 31 мая. В преддверии анонса, компания поделилась некоторыми характеристиками и особенностями грядущего Smart TV.

Грядущий Realme Smart TV 4K будет доступен в двух размерах - 43-дюймовом и 50-дюймовом. Оба варианта размера будут иметь одинаковый набор характеристик. Эти телевизоры будут оснащены дисплеем 4K с 1,07 миллиарда цветов, Dolby Vision и углом обзора 178°. За производительность телевизоров будет отвечать процессор MediaTek, а какой именно процессор нет информации, а также о количестве оперативной памяти и внутренней памяти. Realme Smart TV 4K загружается под управлением Android TV 10, который должен поддерживать ведущие потоковые приложения, Google Chromecast и Google Assistant. Телевизоры будут поставляться с двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 3 x HDMI, 2 x USB, 1 x AV, тюнер, Ethernet, четырьмя стереодинамиками мощностью 24 Вт с поддержкой Dolby Atmos (согласно тизеру) и DTS-HD.
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