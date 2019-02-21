Особенности использования обратной беспроводной зарядки на Samsung Galaxy S10

Так же, как и Huawei Mate 20 Pro, серия Samsung Galaxy S10 поддерживает обратную беспроводную зарядку. Функция позволяет пользователям заряжать любые носимые устройства или телефоны с поддержкой Qi, используя аккумуляторы Galaxy S10.

Новая функция Wireless PowerShare присутствует на всех моделях Galaxy S10 анонсированных вчера, но есть одна особенность. Помимо включения в настройках, пользователям требуется заряд батареи не менее 30% на их Galaxy S10. Также потребуется снять чехол с обоих устройств. Тем не менее, в моменты, когда этих аксессуаров нет под рукой или нет источников питания, эта функция может оказаться весьма полезной. Поскольку это все еще относительно новая технология, Wireless PowerShare не является самым быстрым решением для зарядки. Если вы хотите быстро зарядить устройство, лучше использовать традиционный метод.