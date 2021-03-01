Открыт предзаказ на смартфон Xiaomi Redmi K40 Pro

Xiaomi Redmi K40 Pro теперь доступен для предзаказа через Giztop.

Напомним, что смартфон Xiaomi Redmi K40 Pro оснащен 6,67-дюймовым Super AMOLED и защитой Corning Gorilla Glass 5. Работает флагман на последнем чипсете Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660. Тройная камера с основной камерой на 64 МП и селфи-камерой на 20 МП. Смартфон имеет аккумулятор емкость 4520 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Цены начинаются от 499 долларов за конфигурацию 6 ГБ + 128 ГБ, также есть конфигурации с 8 ГБ + 128 ГБ (256 ГБ). Представлен Redmi K40 Pro в черном, белом и синем цветовом исполнении.