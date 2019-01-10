Отличная модель смартфона Galaxy S10

Компания Samsung выпустила смартфоны с отличным аккумулятором. В базе данных корейского сертификационного агентства была обнаружена фотография аккумулятора от Galaxy S10 Lite, подтверждающая емкость 3100 мАч.Обычный Galaxy S10 с 6,1-дюймовым экраном получит аккумулятор на 3500 мАч. Для сравнения, в 5,8-дюймовом Galaxy S9 установлена батарея на 3000 мАч. Компактный 5,8-дюймовый Galaxy S10 Lite оснастят элементом питания на 3100 мАч. Galaxy S10 Plus получит в распоряжение 4000 мАч — на 500 мАч больше, чем в Galaxy S9 Plus. Благодаря повышенной ёмкости и энергоэффективной платформе смартфоны смогут работать немного дольше, чем предшественники.