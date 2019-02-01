Отличная новинка Vivo Y93

Vivo Y 93 построен на базе восьмиядерного процессора и 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Также имеется поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4030 мАч с эксклюзивной системой управления энергопотреблением. Двойная основная камера с сенсорами на 13 и 2 Мп. Она способна захватывать информацию о глубине резкости для создания фотографий с эффектом размытого фона. Фронталка на 8 Мп с помощью искусственного интеллекта определяет пол, возраст, оттенок и тип кожи, освещение и автоматически улучшает изображение.Y93 будет доступен в цветах «Звёздный чёрный» и «Пурпурное сияние».Используется 6,22-дюймовый экран Halo Full View, занимающий 88,6% фронтальной поверхности. Такой показатель достигается за счёт тонких рамок и небольшого каплевидного выреза под фронтальную камеру. Устройства поддерживают управление жестами.Стоимость смартфона составит 15990 тысяч рублей.