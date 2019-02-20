Отличный флагман Mi 9 Explorer Edition

С технической точки зрения, в сравнении со стандартной версией, Mi 9 Explorer Edition получил 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ ПЗУ, а основной модуль 48-Мп основной камеры был усовершенствован за счет семиэлементной оптики со светосилой f/1,47. Быстрая зарядка Quick Charge 4+ и беспроводная зарядка 20W.Прозрачное стекло теперь скрывает «катушку», разгоняющую механизм, в центре которого Snapdragon 855, а поверх батареи наложен блок для беспроводной зарядки. Кроме того, в смартфоне есть предустановленный скин для AOD, создающий иллюзию полной прозрачности устройства и оригинально декорирующий сканер отпечатка пальца в экране.Стоимость смартфона составит 39000 тысяч рублей.