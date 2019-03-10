Отличный смартфон от компании Oukitel С13 Pro

Девайс уже можно приобрести на китайских интернет-площадках в черном и золотом исполнениях.В наличии 2 Гб ОЗУ и 16 Гб на флэш-накопителе (вместо второй SIM-карты можно использовать карту памяти microSD), двойная камера на 8 Мп. Разблокировка аппарата возможна как с помощью сканера пальцевых отпечатков, так и через функцию распознавания лиц. Автономность достигает 10 часов.В основе девайса лежит 4-ядерный (1,5 ГГц) чип MediaTek MT6739. Роль «управляющего» возложена на ОС Android 9.0 Pie (из коробки). Разрешение 6,18-дюймового экрана с вырезом под динамик и селфи-камеру составляет 996 х 480 точек. Под дисплей, покрытый закаленным стеклом Asahi Glass, отведена практически вся фронтальная панель.Стоимость смартфона составит 74,9 долларов.