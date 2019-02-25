Oukitel C12 Pro и его функции

Гаджет базируется на 4-ядерном 1,5-гигагерцевом чипсете MediaTek MT 6739, работает под управлением ОС Android 8.1 Oreo, оборудован 6,18-дюймовым экраном (996 х 480 точек), 5-мегапиксельной селфи-камерой и сдвоенной основной (8 + 2 Мп), оснащен 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ, а также аккумулятором на 3300 мА/ч.Компания Oukitel готовится к запуску продаж новой версии смартфона Oukitel C12 Pro по супернизкой цене. Производитель лишил аппарат возможности работы в сетях 4G, но оставил сканеры пальцевых отпечатков и лиц.Стоимость смартфона составит 99 долларов.