Oukitel K13 Pro с АКБ на 11000 мАч подешевел до $170

Компания Oukitel снизила цену на смартфон-долгожитель Oukitel K13 Pro, который появлися в продаже в прошлом месяце. Новинка с аккумулятором на 11000 мАч подешевела на 20 долларов – со 190 до 170 долларов. Аппарат также оснащается 6,41-дюймовым дисплеем, задней панелью из кевлара или натуральной кожи в зависимости от версии, поддержкой быстрой зарядки (5В и 6А), процессором MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев и модулем NFC для бесконтактных платежей.