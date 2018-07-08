Oukitel K7 смартфон с необычным дизайном

Oukitel K7 выйдет смартфон с мощной батареей. Сердцем модели стал 8-ядерный (1,5 ГГц) чипсет MediaTek MT6750T. Разрешение 6-дюймового (18:9) экрана – 2160 х 1080 точек. В наличии 4 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ (поддерживаются microSD-карты до 64 Гб), двойная тыловая камера (13 + 2 Мп) и 5-мегапиксельная лицевая, мощный аккумулятор на 10000 мА/ч с возможностью ускоренной зарядки, поддержка 4G LTE, а также пара SIM-слотов и сканер пальцевых отпечатков.Стартовал прием заказов на смартфон Oukitel K7. Производитель новинки опубликовал видео, которое наглядно демонстрирует плавную работу чистой Android 8.1 Oreo, способности аппарата при запуске большого количества приложений и игр, а также внешность гаджета.Стоимость смартфона 180 долларов.