Oukitel WP15 получил аккумулятор на 15600 мАч

Компания Oukitel пополнила ассортимент смартфонов моделью Oukitel WP15, главной особенностью которой стала батарея на 15 600 мАч. Новинка характеризуется массой 485 граммов, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и обратной зарядки других гаджетов, процессором Mediatek Dimensity 700 5G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, поддержкой NFC, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп, поддержкой сотовых сетей 5G, 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+, защитой в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810G и степенями IP69K. Продажи смартфона стартуют в следующем месяце.

Комментарии и отзывы Oukitel WP15
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