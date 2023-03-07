Oukitel WP21 Ultra получил батарею на 9800 мАч

Компания Oukitel пополнила ассортимент смартфонов моделью Oukitel WP21 Ultra, которая, в числе прочего, получила тепловизор с разрешением 256:192 точки и частотой 25 Гц.

Новинку также оснастили аккумулятором ёмкостью 9800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99, 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с модулем на 64 Мп и 20-Мп камерой ночного видения, селфи-камерой разрешением 20 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и IP69K, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H, модулем NFC, USB-C и боковым дактилоскопическим сенсором.
Samsung Galaxy S23 первыми получат новые функции One UI 5.1…
В сети появились подробности о нововведениях, которые получит фирменная надстройка Samsung One UI 5.1. Пе…
Samsung Galaxy A54 получит 8/256 ГБ памяти …
Авторитетный информатор SnoopyTech поделился новыми подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A54, который…
OnePlus 11 продается в два раза лучше, чем Xiaomi 13 …
Компания OnePlus похвасталась успехами представленного недавно флагманского смартфона OnePlus 11. Утвержд…
Бюджетный Honor X7a показали на рендерах…
Сетевые источники раскрыли дизайн и подробные характеристики бюджетного смартфона Honor X7a, официальный …
Redmi Note 12 Pro+ готов к глобальному релизу …
Компания Redmi объявила, что международная премьера представленного недавно в Китае смартфона Redmi Note …
OnePlus 11 получит экран с разрешением QHD+…
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне OnePlus 11, который еще не бы…
Doogee V Max с АКБ на 22000 мАч оценили в $330 …
Компания Doogee объявила цену на представленный месяц назад смартфон Doogee V Max, главной особенностью к…
Samsung Galaxy S23 оценен в 800 долларов …
Компания Samsung, как и предполагалось, представила флагманские смартфоны Galaxy S23 и Galaxy S23+, котор…
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor