Oukitel WP21 Ultra получил батарею на 9800 мАч

Компания Oukitel пополнила ассортимент смартфонов моделью Oukitel WP21 Ultra, которая, в числе прочего, получила тепловизор с разрешением 256:192 точки и частотой 25 Гц.

Новинку также оснастили аккумулятором ёмкостью 9800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99, 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с модулем на 64 Мп и 20-Мп камерой ночного видения, селфи-камерой разрешением 20 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и IP69K, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H, модулем NFC, USB-C и боковым дактилоскопическим сенсором.