PACid Technologies против Samsung

2018-04-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - PACid Technologies; [114]
Американская компания PACid Technologies подала в суд на Samsung за нарушение патентных прав. По их словам, корейская компания использовала защищенную технологию в своих смартфонах от Galaxy S6 до Galaxy S8. Технология позволила создать сканер сетчатки глаза пользователя, так что теперь с гиганта мобильного рынка просят компенсацию в размере 2,8 миллиарда долларов. Это довольно большие деньги, особенно если учитывать, что наверное всех смартфонов этих поколений на три миллиарда не продали. Сейчас корейская компания готовит ответный удар по PACid Technologies, надеясь полностью отказаться от компенсации. Думаю, прямо чистенькими из этой ситуации они не выйдут, но конечная сумма выплаты будет гораздо меньше, на уровне адекватных денег за патенты. Будем ждать исхода событий.


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