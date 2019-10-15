ПК-корпус Abkoncore Helios 500 Sync оценен в 90 евро

Ассортимент компьютерных корпусов Abkoncore пополнился моделью Helios 500 Sync, которая получила яркий дизайн со вставкой из тонированного стекла, 200-мм вентиляторами с подсветкой Hurricane Spectrum RGB Sync и воздухозаборниками. Новинка характеризуется габаритами 225:375:450 мм, поддержкой материнских плат mini-ITX, micro-ATX или ATX, видеокартой длиной до 355 мм, процессорного кулера высотой до 178 мм, блока питания длиной до 220 мм, двух 3,5- и четырех 2,5-дюймовых накопителей, двух 140- или 200-мм вентиляторов или трех 120-мм вентиляторов спереди, двух 120/140-мм вентиляторов сверху и одного сзади, системы жидкостного охлаждения с радиатором длиной до 360 мм, съемными воздушными фильтрами и штатным 120-мм вентилятором Hurricane Spectrum RGB Sync. Цена корпуса составляет 90 евро.