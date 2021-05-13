ПК-корпус AeroCool Mirage с ARGB-подсветкой оценен в 6300 рублей

Компания AeroCool выпустила в России ПК-корпус Mirage, который предназначен для создания игровой системы. Новинка типоразмера Mid Tower характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, двух 3,5 или 2,5 и еще трех 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 356 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм и процессорного охладителя высотой до 162 мм.

Также отметим фирменный дизайн Infinity Mirror с адресуемой ARGB-подсветкой с зеркалом, размеры 216:499:417,5 мм, боковой панелью на петлях с закалённым стеклом, два разъема USB 3.0, один порт USB 2.0, а также стандартные аудиогнезда. Корпус появится в продаже в этом или следующем месяце по цене в 6300 рублей.