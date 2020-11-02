ПК-корпус Aerocool Cronus получил ARGB-подсветку

Компания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Cronus, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется десять слотами расширения с возможностью вертикального размещения видеокарты длиной до 387 мм, поддержкой материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и mini-ITX, двух 3,5-, одного 3,5/2,5 и и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, процессорного кулера высотой до 180 мм и жидкостной системы охлаждения с радиаторами формата до 240 мм. Также отметим боковую панель из закаленного стекла, переднюю панель Х-образной формы с адресуемой ARGB-подсветкой, комплектный 140-мм ARGB-кулер и размеры 230:473:473 мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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