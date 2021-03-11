ПК-корпус Antec NX410 получил две расцветки

Компания Antec представила компьютерный корпус NX410, который выйдет в черной и белой расцветках. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат mini-ITX, micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 335 мм, процессорного кулера высотой до 168 мм, двух 3,5- и до четырех 2,5-дюймовых накопителей, до шести вентиляторов или системы жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором. Также отметим боковую стенку из закаленного стекла, два 140- и один 120-мм комплектный вентилятор с адресуемой подсветкой, сетчатую переднюю и верхнюю панели, порты USB 3.0 и USB 2.0, а также габариты 390:210:485 мм. Цена корпуса составляет 60 долларов.